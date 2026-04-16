مواعيد الصلاة اليوم الخميس 16 أبريل 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 02:15 مساءً - من الجدير بالذكر معرفة مواعيد الصلاة مما يعزز الالتزام الديني ويمنح شعوراً جميلاً في اداء الفروض في اوقاتها المحددة بدقة، حيث يساعد "سعودي 24" في مسعدة المواطنين المصريين في معرفة مواعيد الصلاة اول بأول وذلك نقدم اليكم مواعيد صلاة اليوم في بعض المحافظات بجمهورية مصر العربية الموافق 16 ابريل يوم الخميس 2026 كالآتي :

مواعيد الصلاة في القاهرة :

اذان الفجر: 3:57 ص.

الشروق: 5:28 ص.

اذان الظهر: 11:55 ص.

اذان العصر: 3:30 م.

اذان المغرب: 6:22 م.

اذان العشاء: 7:43 م.

مواعيد الصلاة في الاسكندرية :

اذان الفجر: 4:00 ص.

الشروق: 5:32 ص.

اذان الظهر: 12:00 ص.

اذان العصر: 3:36 م.

اذان المغرب: 6:29 م.

اذان العشاء: 7:51 م.

مواعيد الصلاة في مطروح :

اذان الفجر: 4:11 ص.

الشروق: 5:43 ص.

اذان الظهر: 12:11 ص.

اذان العصر: 3:47 م.

اذان المغرب: 6:40 م.

اذان العشاء: 8:02 م.

مواعيد الصلاة في اسوان :

اذان الفجر: 4:02 ص.

الشروق: 5:27 ص.

اذان الظهر: 11:48 ص.

اذان العصر: 3:16 م.

اذان المغرب: 6:10 م.

اذان العشاء: 7:26 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ :

اذان الفجر: 3:50 ص.

الشروق: 5:18 ص.

اذان الظهر: 11:43 ص.

اذان العصر: 3:16 م.

اذان المغرب: 6:08 م.

اذان العشاء: 7:27 م.

مواعيد الصلاة في الغردقة :