ضبط مدرس لتعديه على تلميذ داخل فصل دراسي ببني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 02:16 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من قيام معلم بإحدى المدارس بالتعدي على نجله وإحداث إصابته ببني سويف.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد أهلية الطفل المشار إليه، وبسؤال والدته مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف أفادت أنه بتاريخ 30 مارس المنقضي وأثناء تواجد نجلها سن 12 بالفصل داخل المدرسة قام أحد المدرسين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام خرطوم كهربائي مما أدى إلى إصابته بسحجات متفرقة، وباستدعائه اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه للسيطرة على الطلبة داخل الفصل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.