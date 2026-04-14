”اختياراته كارثية”.. ياسر القحطاني ينتقد إنزاجي وبنزيما بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:19 صباحاً - شن ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، هجومًا حادًا على المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي عقب خروج الهلال من دوري أبطال آسيا للنخبة، واصفًا وداع الفريق للبطولة من دور الـ16 بأنه "خروج مرير" لا يليق بحجم الزعيم وطموحاته القارية.

نتيجة مباراة الهلال ضد الدحيل

كان الهلال قد ودع البطولة بعد خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 في مواجهة مثيرة شهدت الكثير من الجدل الفني.

ياسر القحطاني يفتح النار على إنزاجي

أكد القحطاني في تصريحات تلفزيونية أن مسؤولية الإقصاء لا تقع على المدرب وحده، بل يتحملها اللاعبون أيضًا، إلا أنه شدد على أن إنزاغي ارتكب عدة أخطاء فنية أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

وأشار أسطورة الهلال إلى أن من أبرز تلك الأخطاء اعتماد المدرب على كريم بنزيما منفردًا في مركز رأس الحربة طوال فترات طويلة من المباراة، معتبرًا أن عامل السن قلل من قدرة النجم الفرنسي على أداء هذا الدور بمفرده أمام دفاع منظم مثل السد.

كما انتقد القحطاني طريقة توظيف ماركوس ليوناردو، موضحًا أن إشراكه على الأطراف أبعده كثيرًا عن منطقة الجزاء وقلل من خطورته الهجومية، وهو ما أفقد الهلال أحد أهم أسلحته داخل الصندوق.

ولم يتوقف انتقاد ياسر القحطاني عند الجانب التكتيكي، بل امتد أيضًا إلى ملف ركلات الترجيح، حيث أبدى استغرابه من اختيار منفذي الركلات، مؤكدًا أن الفريق يمتلك لاعبين أكثر كفاءة في تنفيذها من بعض الأسماء التي تم الدفع بها.

واختتم القحطاني تصريحاته بالتأكيد على أن الهلال لم يقدم الأداء الذي يستحق به التأهل، مشيرًا إلى أن السد استغل أخطاء الزعيم بذكاء واستحق بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وتأتي تصريحات القحطاني في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الأوساط الهلالية تجاه الجهاز الفني، وسط مطالبات بمراجعة شاملة لأسباب الخروج المبكر من البطولة القارية.