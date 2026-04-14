مانشستر يونايتد يسقط أمام ليدز بثنائية مفاجئة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:19 صباحاً - تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة على ملعبه "أولد ترافورد" أمام ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز

دخل ليدز اللقاء بقوة كبيرة، ونجح في خطف هدف التقدم مبكرًا عبر السويسري نواه أوكافور في الدقيقة الخامسة، مستغلًا ارتباك دفاع أصحاب الأرض، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 29، ليضع مانشستر يونايتد في موقف صعب منذ الشوط الأول.

وتعقدت مهمة الشياطين الحمر بشكل أكبر خلال الشوط الثاني، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز عند الدقيقة 56، إثر تدخل غير رياضي ضد أحد لاعبي ليدز، ليكمل أصحاب الأرض المواجهة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، أظهر مانشستر يونايتد ردة فعل قوية ونجح في تقليص الفارق عبر النجم البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 69، ليعيد الأمل لأصحاب الأرض في العودة بالنتيجة، إلا أن دفاع ليدز صمد أمام الضغط المتواصل حتى صافرة النهاية.

ترتيبات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 55 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليمنح منافسيه في سباق المراكز الأوروبية فرصة ثمينة لتقليص الفارق، وعلى رأسهم ليفربول صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة.

في المقابل، رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ليحقق فوزًا ثمينًا يعزز من حظوظه في الابتعاد عن مناطق الخطر خلال الجولات الحاسمة من الموسم.