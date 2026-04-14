شيرين سيف النصر.. أيقونة الجمال والإبداع المصري الذي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 06:30 مساءً - أبرزت الشاشة المصرية العديد من الوجوه الجميلة والمميزة، وتعد شيرين سيف النصر إحدى أبرز جميلاتها إذ لمع نجمها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بملامحها الرقيقة وحضورها اللافت، وقدمت أعمالًا فنية متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

البدايات.. من فرنسا إلى عالم النجومية

بالأردن ولدت الفنانة شيرين سيف النصر عام 1976 في السابع والعشرين من شهر نوفمبر لأب مصري من أصول صعيدية وأم فلسطينية.

تخرجت من كلية الحقوق بجامعة عين شمس ومن ثم انتقلت للإقامة الكاملة إلى فرنسا واستقرت هناك فترة من الزمن.

التقت هناك بالمخرج يوسف فرانسيس وقدمها للجمهور واكتشف موهبتها ليبدأ معها رحلة النجومية.

ظهرت لأول مرة شيرين سيف النصر على الشاشات المصرية في دور دولت في فيلم ( الأستاذ) مع كوكبة من النجوم.

توالت الأعمال السينمائية التي شاركت فيها شيرين ومنها استطاعت الدخول لعالم الدراما وترك بصمتها فيها.

أعلنت الاعتزال عن التمثيل مع نهاية التسعينيات إلا أنها عزلت عن قرارها مرة أخرى وعادت للتمثيل مع بداية الألفية الثالثة.

تزوجت شيرين ثلاث مرات ولكن لم تنجح أيًا منهم وجميعها انتهت بالانفصال على الرغم من قصة الحب القوية التي جمعتها مع الفنان مدحت صالح.

شيرين سيف النصر حضور دائم رغم الغياب

رحلت شيرين سيف النصر عن عالمنا في 13 ابريل 2025 عن عمر 57 عامًا إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وشيعت بمقابر الإمام الشافعي، وبهذا يكون مر على وفاتها سنتين تاركةً بصمة مميزة تجعلها حاضرة في قلوب محبيها دائمًا