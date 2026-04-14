غياب اللاعب وسام أبو علي عن الملاعب متأثراً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 08:20 مساءً - تم التصريح من قبل نادي كولومبوس كرو الأمريكي عن فترة غياب الفلسطيني وسام أبو علي عن الملاعب متأثراً بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

علاوة على ذلك، تم الإعلان من قبل وسام أبو علي بشكل رسمي في وقت لاحق عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي وقطع في غضروف الركبة بعد عمل الأشعة اللازمة.

أزمة غياب اللاعب الفلسطيني بشكل رسمي لكرة عام 2027

في نطاق ذلك تعرض اللاعب للإصابة لأول مرة في الدقيقة 22 خلال محاولته أخذ الكرة من برايان أوجيدا في الثلث الهجومي لفريقه، ونتيجة لذلك سقط على الأرض وهو يمسك ركبته اليمني متألمًا بشدة بعد عدم احتكاكه بلاعب خط وسط فريق ليونز.

وتبعاً لتصريحات النادي الأمريكي أن اللاعب وسام أبو علي سيقوم بإجراء عملية جراحية خلال الساعات التالية، سيغيب على نتيجتها حتي نهاية الموسم الحالي 2026؛ بالتالي سيتأخر حتي بداية الموسم القادم مع نادي كولومبوس كرو لـ عام 2027 بعد تلك الإصابة.