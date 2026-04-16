بعد كامافينجا.. حكم المباراة يطرد لاعب جديد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 11:31 صباحاً - شهدت موقعة "أليانز آرينا" أحداثاً درامية عصفت بآمال نادي ريال مدريد، حيث لم يقتصر الأمر على الخسارة بنتيجة (4-3) والوداع القاري، بل امتد ليشمل تلقي الفريق لبطاقتين حمراوين.

وتعرض الدولي الفرنسي إدواردو كامافينجا للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني، مما أربك حسابات الفريق الدفاعية، قبل أن تلحق به البطاقة الحمراء الثانية التي وجهت للنجم التركي أردا جولر في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وسط حالة من الذهول بين لاعبي النادي الملكي.

صحيفة "آس" تكشف سبب طرد أردا جولر رغم تواجده على مقاعد البدلاء

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن كواليس طرد أردا جولر، مؤكدة أن البطاقة الحمراء جاءت بسبب اعتراضه العنيف على قرارات حكم المباراة، والمثير في الأمر أن جولر تلقى الطرد في الدقيقة 95 وهو خارج المستطيل الأخضر، حيث كان قد غادر الملعب كبديل في الدقيقة 90 لصالح زميله فرانكو ماستانتونو، إلا أن انفعاله عقب استقبال نادي ريال مدريد لهدفين متتاليين بعد طرد كامافينجا دفع الحكم لإشهار الورقة الحمراء في وجهه وهو على مقاعد البدلاء.

نادي ريال مدريد يدفع ثمن النقص العددي أمام نادي بايرن ميونخ

عاش نادي ريال مدريد لحظات عصيبة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء؛ إذ استغل نادي بايرن ميونخ النقص العددي الناتج عن طرد إدواردو كامافينجا ليشن هجمات ضارية أسفرت عن هدفين قاتلين.

وزاد التوتر في المعسكر المدريدي مع صافرة النهاية، حيث جسد طرد أردا جولر حالة الإحباط الكبيرة التي سيطرت على لاعبي "الميرينجي" جراء التحولات التحكيمية والفنية التي شهدتها المباراة، لينهي الفريق مشواره الأوروبي بخسارة قاسية وبعجز عددي في صفوفه.