وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 11:32 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم امس الأربعاء بالنائب "براين ماست" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع قيادات وأعضاء الكونجرس الامريكى خلال زيارته لواشنطن.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز التعاون مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بما يسهم فى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين، مبرزا التعاون القائم بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والدور الذى تضطلع به مصر فى دعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً مع رئيس لجنة الشئون الخارجية حول عدد من القضايا الإقليمية ومن بينها التصعيد العسكري في المنطقة والجهود المصرية لخفض التصعيد، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في لبنان والسودان، فضلا عن قضية الأمن المائي المصري، حيث أبرز وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من هذه الملفات.

ومن جانبه، أعرب رئيس لجنة الشئون الخارجية عن حرصه على دعم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، مثمنا الجهود النشطة والبناءة التي تقوم بها مصر لدعم السلام والامن والاستقرار في الشرق الأوسط.