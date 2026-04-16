بدر عبد العاطى يلتقى زعيم الأقلية الديمقراطية فى لجنة الخارجية بالنواب الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 11:32 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالنائب جريجوري ميكس زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

تناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الكونجرس بمجلسيه، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة.

استعرض وزير الخارجية الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن الشراكة المصرية-الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود، متناولا التهديدات والتحديات المتعددة التي يواجهها الاقليم من مختلف الاتجاهات، مما يضع مسؤولية متزايدة على دول المنطقة في الحفاظ على أمنها القومي وحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

شهد اللقاء تناول عدداً من الملفات الإقليمية، ومن بينها التصعيد العسكري في المنطقة والجهود المصرية لخفض التصعيد، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في لبنان والسودان، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من هذه الأزمات.

وقد أشاد النائب "جريجوري ميكس" على الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، واعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق المتبادل بما يحقق مصالح البلدين.