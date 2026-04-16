رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن رجل مباراة ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 11:31 صباحاً - في واحدة من أكثر ليالي دوري أبطال أوروبا إثارة، نجح نادي بايرن ميونخ في حجز مقعده بالمربع الذهبي بعد فوز درامي على نادي ريال مدريد بنتيجة (4-3) في معقل "أليانز أرينا".

وبينما كانت المباراة تتجه لصالح الملكي، صعق لويس دياز ومايكل أوليس الضيوف بهدفين متتاليين في الدقيقتين 89 و94، ليقلبا الطاولة ويمنحا "البافاري" تأهلاً تاريخياً لمواجهة نادي باريس سان جيرمان في الدور المقبل.

تألق أردا جولر وكيليان مبابي لم يشفع لنادي ريال مدريد في ليلة ميونخ

رغم البداية الصاعقة لنادي ريال مدريد بهدف أردا جولر في الدقيقة الأولى مستغلاً خطأ الحارس نوير، وتسجيله هدفاً ثانياً رائعاً من ركلة حرة، ومساهمة كيليان مبابي بالهدف الثالث، إلا أن دفاع "الميرينجي" لم يصمد أمام الطوفان الألماني.

ونجح نادي بايرن ميونخ في العودة مراراً عبر بافلوفيتش وهاري كين، قبل أن تكتمل الريمونتادا في اللحظات الأخيرة وسط انهيار دفاعي مدريدي غير متوقع.

الفرنسي مايكل أوليس يحصد جائزة رجل المباراة بعد قيادة بايرن ميونخ للعبور

توج الجناح الفرنسي مايكل أوليس بجائزة رجل المباراة، بعدما قدم أداءً فنياً مذهلاً كان العلامة الفارقة في هجوم نادي بايرن ميونخ. ولم يكتفِ أوليس بصناعة الخطورة طوال اللقاء، بل بصم على هدف التأهل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليؤكد قيمته الكبيرة في تشكيلة الفريق الألماني ويقودهم لتجاوز عقبة نادي ريال مدريد في طريق البحث عن اللقب القاري.

ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

نادي ريال مدريد: أردا جولر (د1، د29)، كيليان مبابي (د42).

نادي بايرن ميونخ: بافلوفيتش (د6)، هاري كين (د38)، لويس دياز (د89)، مايكل أوليس (د94).

النتيجة الإجمالية: (6-4) لصالح بايرن ميونخ.