حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 10:38 مساءً - تتجه الأنظار غداً الثلاثاء 14 أبريل 2026 إلى مواجهة قوية تجمع بين القادسية والشباب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا مهمًا مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة حيث لا مجال لإهدار النقاط في هذه المرحلة من الترتيب.

الاسطورة مباشر..بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب ضد القادسية يلا شوت مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا مجاناً بدون تقطيع وجودة عالية HD

يدخل القادسية اللقاء وهو يبحث عن استعادة التوازن بعد تراجع نتائجه في الجولتين الماضيتين حيث يسعى الفريق إلى تصحيح المسار سريعًا والعودة لطريق الانتصارات خاصة أن أي تعثر جديد قد يؤثر على موقعه في جدول الدوري ويزيد من الضغوط عليه في الجولات المتبقية.

في المقابل يدخل الشباب المواجهة بروح مختلفة بعدما أظهر تحسنًا واضحًا في الأداء خلال الفترة الأخيرة ما يمنحه دفعة معنوية قوية لمواصلة التقدم في سلم الترتيب، الفريق يطمح إلى استغلال هذه الحالة الإيجابية للخروج بنتيجة تعزز من حضوره في المراكز المتقدمة وتُبقي على طموحاته قائمة حتى نهاية الموسم.

موعد مباراة القادسية والشباب

تقام مباراة القادسية والشباب اليوم الموافق 14 أبريل اليوم حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة الموافق 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والشباب

يتم نقل أحداث لقاء مباراة القادسية ضد الشباب عبر شبكة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي والتي تقدم تغطية مباشرة وشاملة للمباراة بجودة عالية.

وأسندت شبكة SSC مهمة التعليق على هذه المواجهة إلى المعلق عيسى الحربين الذي يتميز بأسلوبه الحماسي وقدرته على نقل أجواء المباريات الكبيرة بطريقة ترفع من إيقاع المتابعة وتضيف للمشاهد طابعًا أكثر إثارة طوال مجريات اللقاء.