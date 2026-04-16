بعد وفاتها.. أبرز المحطات في حياة الفنانة ليلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 02:15 مساءً - سيطر الأسى على عالم الفن العربي بعد إنتشار خبر وفاة الفنانة ليلي الجزائرية يوم الأربعاء 15أبريل 2026، في مدينة الدار البيضاء، وكان ذلك بعد رحلة طويلة أثرت عبرها الساحة الفنية بأعمالها المتميزة في السينما الغنائية.

رحيل الفنانة ليلي الجزائرية

تم التصريح من قبل أسرة الفنانة الراحلة ليلي الجزائرية أن وفاتها أتت بشكل طبيعي، وذلك لأنها غادرت الحياة بهدوء في بيتها، وكان ذلك بعد ظهر يوم أمس الأربعاء، حيث إنه قد صدم الكثير من محبي الفن الكلاسيكي، وبشكل خاص أنها واحدة من رموز الفن الجميل.

نشأة ليلي ومسيرتها الفنية

كانت بداية قصة نجاح الفنانة ليلي من باريس مدينة الجمال، وذلك لإلتقائها بالموسيقار فريد الأطرش، والذي كان من أهم عوامل اكتشافه لموهبتها الفنية، وبذلك ساعدها في تقديمها للجمهور العربي.

يعد ذلك الترابط نقطة تحول حقيقة في حياتها الفنية المميزة، وذلك فتح لها باب الشهرة والانطلاق نحو النجومية، اتجهت بعد ذلك إلى القاهرة، والتي تعد مركز صناعة السينما في الوطن العربي، وبالتالي شاركت في العديد من الأفلام الغنائية التي قامت بدورها في ترسيخ مكانتها كنجمة من نجمات الصف الأولي في هذة الفترة.

أهم الأعمال السينمائية للفنانة ليلي

أدت الفنانة الراحلة ليلي الجزائرية العديد من الأعمال البارزة والتي لازالت محفوظة في ذاكرة الجمهور، ومن أهمها:

عايزة أتجوز.

لحن حبي، بإنضمام الفنانة صباح.

دكتور بالعافية، بالإضافة إلى النجم كمال الشناوي.

زواجها ومعلومات عن حياتها الشخصية

على الجانب الشخصي، تم ارتباط اسم الفنانة الراحلة ليلي الجزائرية بقصة حب كبيرة مع نجم كرة قدم المغربي عبد الرحمن بلمحجوب، وذلك ما جمع زواجهما بين عالم الفن والرياضة كواحدة من العلاقات التي نالت اهتمام مميز بين الجمهور.