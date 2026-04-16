أذاقوهم من نفس الكأس.. أسطورة برشلونة يسخر من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 02:15 مساءً - أكد الأسطورة الفرنسية تيري هنري أن تأهل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد جاء عن جدارة، مشيرًا إلى أن الفريق الألماني نجح في قلب الطاولة على النادي الملكي رغم البداية القوية للضيوف في أليانز أرينا.

هنري يشيد بتألق بايرن ميونخ

وأوضح هنري خلال تحليله للمباراة أن ريال مدريد دخل المواجهة بثقة كبيرة في قدرته المعتادة على العودة، لكنه اصطدم هذه المرة بفريق بافاري عرف كيف يرد بنفس السلاح ويقلب مجريات اللقاء لصالحه.

وأضاف النجم الفرنسي أن ريال مدريد بدا مسيطرًا خلال فترات من الشوط الأول، خاصة مع التحركات المميزة لأردا جولر وكيليان مبابي، إلا أن بايرن استغل التحول العددي والبدني في الشوط الثاني ليُحكم قبضته على المباراة بشكل كامل.

هنري يثني علي أداء أوليسي

وأشاد هنري بشكل خاص بمايكل أوليسي، معتبرًا أن هدفه الحاسم في الدقائق الأخيرة يعكس شخصية لاعب كبير يملك هدوءًا استثنائيًا في أصعب اللحظات، مؤكدًا أن الهدف أنهى المواجهة نفسيًا وفنيًا لصالح العملاق الألماني.

وفيما يخص الجدل حول طرد إدواردو كامافينجا، شدد هنري على أن اللاعب أخطأ في طريقة تعامله مع الموقف، موضحًا أن المباريات الكبرى تتطلب قدرًا أكبر من الذكاء والانضباط، خاصة في أجواء ضاغطة مثل تلك التي يعيشها أي فريق أمام بايرن في أليانز أرينا.

واختتم هنري حديثه بالتأكيد على أن بايرن ميونخ أثبت أنه يملك شخصية البطل، وأن ما قدمه أمام ريال مدريد يضعه بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم.