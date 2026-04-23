تردد قناة 12 العراقية على نايل سات.. استقبلها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 12:33 مساءً - يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة 12 العراقية، حيث تعد القناة من أهم القنوات العراقية، ويرجع سبب ذلك لكونها تقدم العديد من البرامج السياسية والاجتماعية المختلفة، والتي تناسب جميع الفئات والأعمار، وبجودة عالية وبدون تشويش.

تردد قناة 12 العراقية

يجب في البداية اختيار القمر الصناعي نايل سات.

ثم كتابة التردد: 12604.

والاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بينما معدل الترميز: 27500.

طريقة تثبيت قناة 12 العراقية على الريسيفر