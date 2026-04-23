تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في الدوري المصري.. يورتشيتش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:37 مساءً - حسم كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك، في القمة المرتقبة ضمن مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المنتظر أن يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والسرعة الهجومية، في محاولة لخطف الصدارة من الفريق الأبيض.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين – ناصر ماهر – أحمد قطة – مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود زلاكة – فيستون ماييلي.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

تنطلق مواجهة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة.

موقف الزمالك وبيراميدز في جدول الترتيب

يدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 46 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متساويًا مع الأهلي، مما يمنح اللقاء أهمية كبيرة في تحديد ملامح سباق اللقب.

سيناريوهات المباراة علي جدول الترتيب

فوز الزمالك يمنحه فرصة توسيع الفارق إلى 5 نقاط والاقتراب خطوة كبيرة من التتويج، بينما انتصار بيراميدز يقلب الموازين ويضعه في الصدارة بفارق نقطة واحدة، ليشعل المنافسة في الجولات المتبقية.