حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - استقرت بشكل ملحوظ أسواق مواد البناء في مصر، وخاصة أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 25 أبريل 2026 مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك وفق البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لـمجلس الوزراء المصري، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
استقرت أسعار طن الحديد لدى عدد من الشركات العاملة في السوق المحلي، وجاءت على النحو التالي:
- وصل سعر طن حديد المصريين نحو 38,870 جنيهًا.
- كما بلغ سعر طن حديد بيانكو حوالي 38,590 جنيهًا.
- سجل سعر طن حديد العتال حوالي 38,710 جنيهات.
- بينما سجل سعر طن حديد بشاي 38,570 جنيهًا.
- فيما وصل أيضًا سعر طن حديد المراكبي نحو 38,670 جنيهًا.
- وصل طن حديد عطية إلى 39,500 جنيه.
- كما سجل أيضًا طن حديد الكومي سعر 38,310 جنيهات.
- فيما بلغ طن حديد مصر ستيل نحو 38,640 جنيهًا.
- بينما سجل طن حديد العشري حوالي 36,900 جنيه.
- أخيرًا وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38,890 جنيهًا.
أسعار طن الأسمنت اليوم
حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها النسبي في السوق المحلي، وجاءت كالتالي:
- وصل سعر طن أسمنت السويس لنحو 3,610 جنيهات.
- بينما بلغ سعر طن أسمنت المخصوص حوالي 3,270 جنيهًا.
- فيما وصل سعر طن أسمنت المعلم إلى 3,480 جنيهًا.
- كما سجل سعر طن الأسمنت البوزلاني 3,790 جنيهًا.
- بينما بلغ أيضًا سعر طن الجبس نحو 3,780 جنيهًا.
- فيما سجل أيضًا سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي 3,820 جنيهًا.
- جاء سعر طن الأسمنت المقاوم عند 3,360 جنيهًا.
- أما عن سعر طن الأسمنت الأبيض فهو وصل إلى حوالي 3,560 جنيهًا.