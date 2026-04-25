اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - يتزايد اهتمام الجماهير بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ملعب مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تُقام المباراة على ملعب “أنفيلد”، حيث يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز مهم يدعم حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، في ظل المنافسة الشرسة على المربع الذهبي.

ويدخل الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه الأخيرة، خاصة عقب انتصاره المثير في ديربي الميرسيسايد، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل هذه المواجهة.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس يوم السبت 25 أبريل 2026.

وتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،وتُقام المواجهة على أرضية ملعب “أنفيلد”.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى ليفربول لمواصلة الضغط على منافسيه في سباق المراكز الأوروبية، بينما يأمل كريستال بالاس في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق مفاجأة جديدة خارج ملعبه.

في المقابل، يخوض كريستال بالاس المباراة بأريحية نسبية، بعدما ضمن الابتعاد عن مناطق الخطر، لكنه في الوقت ذاته يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري، مستفيدًا من حالته الجيدة مؤخرًا سواء محليًا أو أوروبيًا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُنقل المواجهة تحديدًا على قناة beIN Sports HD 2،كما توفر الشبكة تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.