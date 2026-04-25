نتيجة سكن لكل المصريين 7.. طريقة الاستعلام وخطوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 05:19 مساءً - بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" إلى عدد من المتقدمين ضمن إعلان سكن لكل المصريين 7، ممن لم تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، رغم دخول طلباتهم ضمن الفئات ذات الأولوية المبدئية في الإعلان.

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

يأتي هذا الإجراء في إطار استكمال مراحل فرز الطلبات وتوضيح الموقف النهائي لكل متقدم، بما يضمن الشفافية وسهولة متابعة النتائج دون الحاجة للتوجه إلى أي مقرات.

وأتاح الصندوق إمكانية معرفة نتيجة التقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، عبر الرابط المخصص لذلك، ويستطيع المتقدمون الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتهم الشخصية للاطلاع على حالة الطلب ومعرفة موقفهم النهائي بشكل مباشر.

خطوات وموعد التظلمات على سكن لكل المصريين 7

كما أعلن الصندوق إتاحة تقديم التظلمات على نتائج الفرز حتى يوم 30 أبريل 2026، وذلك من خلال الحساب الشخصي على منصة مصر الرقمية، وتتم خطوات التقديم على التظلم عبر الدخول إلى الحساب ثم اختيار: