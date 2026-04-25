بث مباشر مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ضد كولن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 05:19 مساءً - يخوض باير ليفركوزن اختبارًا جديدًا خارج ملعبه عندما يلتقي مع نادي كولن، مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026، على أرضية راين إنرجي ستاديون، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

يدخل ليفركوزن اللقاء واضعًا نصب عينيه تحقيق فوز جديد يعزز موقفه في جدول الترتيب، خاصة بعد أن تمكن من التفوق على كولن في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-0،ورغم بعض التذبذب في نتائجه مؤخرًا، إلا أن الفريق ما زال يقدم مستويات مقبولة، حيث جمع بين الانتصارات والتعادلات والهزائم في آخر مبارياته، وهو ما يجعله مطالبًا بالثبات من أجل إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

أما كولن، فيخوض المواجهة بطموح استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض نتائجه غير المستقرة، حيث اكتفى بفوز واحد فقط خلال آخر خمس مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة. ويأمل الفريق في قلب المعادلة أمام ليفركوزن وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه وتمنحه دفعة معنوية قوية.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد كولن

تُقام المباراة مساء اليوم السبت، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و5:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

معلق مباراة باير ليفركوزن ضد كولن

سيتم نقل أحداث اللقاء عبر قناة MBC Action، إلى جانب منصة "شاهد" الرياضية، مع تعليق أحمد النفيسة، الذي سيتولى وصف مجريات المباراة.

طرق مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وكولن عبر الإنترنت

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر خدمة "شاهد VIP"، التي توفر بثًا حيًا لمنافسات الدوري الألماني بجودة عالية، ما يتيح للمشاهدين متابعة كافة التفاصيل لحظة بلحظة عبر مختلف الأجهزة.

في ظل تقارب الظروف الفنية للفريقين، تبدو المواجهة مفتوحة على كل السيناريوهات، حيث يسعى ليفركوزن لمواصلة التفوق، بينما يتمسك كولن بأمل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه قبل نهاية الموسم.