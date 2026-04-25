تحرك دبلوماسي إيراني في إسلام آباد.. وزير الخارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 05:19 مساءً - في خطوة دبلوماسية تعكس تصاعد الحراك الإقليمي، أجرى عباس عراقجي مباحثات مهمة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ضمن جولة تستهدف احتواء التوترات مع الولايات المتحدة وتعزيز فرص الوساطة السياسية.

وزير خارجية إيران يجتمع مع قائد الجيش الباكستاني

التقى عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في اجتماع رفيع المستوى تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة التوتر القائم بين طهران وواشنطن.

وبحسب وكالة إرنا، شارك في اللقاء أيضًا إسماعيل بقائي، حيث ناقش الحضور الدور الذي يمكن أن تلعبه باكستان في الوساطة بين الطرفين، في ظل علاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الدولية.

جولة عباس عراقجي تشمل باكستان وعُمان وروسيا لتعزيز التحركات الدبلوماسية

تندرج زيارة وزير الخارجية الإيراني ضمن جولة دبلوماسية أوسع تشمل لاحقًا سلطنة عُمان وروسيا، في إطار تحركات مكثفة تهدف إلى توسيع قنوات الحوار الإقليمي والدولي.

وأجرى عراقجي سلسلة لقاءات مع القيادة السياسية الباكستانية منذ وصوله مساء الجمعة، ما يعكس أهمية هذه المحطة في أجندة طهران، ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل مغادرة الوفد الإيراني، ما يفتح الباب أمام استمرار المشاورات وفق تطورات الموقف.

إيران تنفي عقد لقاء مع أمريكا في باكستان وتؤكد التركيز على جهود الوساطة

أكد إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي خطط لعقد لقاء مباشر بين إيران والولايات المتحدة خلال الزيارة، مشددًا على أن المحادثات تركز على نقل مواقف طهران إلى الجانب الباكستاني.

ووفق ما أوردته وكالة تسنيم، أوضح بقائي أن النقاشات تشمل دعم جهود الوساطة ووقف التصعيد، إلى جانب السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ويعكس هذا الموقف استمرار اعتماد إيران على قنوات التواصل غير المباشر، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لخفض التوتر، مع بقاء الدور الباكستاني عنصرًا محوريًا في أي مساعي محتملة للتهدئة.