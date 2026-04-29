طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف علوم وتكنولوجيا

كسر منطق كرة القدم.. ليلة تحطيم الأرقام القياسية...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كسر منطق كرة القدم.. ليلة تحطيم الأرقام القياسية...

كسر منطق كرة القدم.. ليلة تحطيم الأرقام القياسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - لم تكن موقعة "حديقة الأمراء" بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مجرد مباراة عابرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بل كانت زلزالاً رقمياً هز تاريخ المسابقات القارية، فبجانب الإثارة الفنية، دخلت هذه المواجهة سجلات التاريخ من أوسع أبوابها، بعد أن شهدت غزارة تهديفية غير مسبوقة في هذا الدور المتقدم، لتصبح مرجعاً جديداً في أرشيف "اليويفا".

سابقة تاريخية في نصف نهائي البطولات الأوروبية الكبرى

دونت مباراة باريس والبايرن رقماً قياسياً جديداً، حيث أصبحت هذه هي المرة الأولى في تاريخ نصف نهائي أي بطولة أوروبية التي ينجح فيها الفريقان المتنافسان في تسجيل 4 أهداف أو أكثر خلال مباراة واحدة.

هذا الجنون التهديفي كسر كافة القواعد الدفاعية المعتادة في المربع الذهبي، ليؤكد أن فلسفة الهجوم الكاسح فرضت كلمتها العليا في صدام العملاقين الفرنسي والألماني.

باريس وبايرن يكرران سيناريو "ملحمة" تشيلسي وليفربول 2009

على مستوى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بشكل عام، تعد هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المسابقة التي يسجل فيها كلا الطرفين 4 أهداف أو أكثر.

وأعادت هذه النتيجة للأذهان المباراة الشهيرة التي جمعت تشيلسي وليفربول عام 2009 وانتهت بالتعادل (4-4)، ليكون لقاء "حديقة الأمراء" هو الوريث الشرعي لتلك الملحمة التاريخية، ولكن مع تفوق باريسي طفيف بمنح المباراة الفوز بخماسية.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق