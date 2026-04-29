كسر منطق كرة القدم.. ليلة تحطيم الأرقام القياسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - لم تكن موقعة "حديقة الأمراء" بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مجرد مباراة عابرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بل كانت زلزالاً رقمياً هز تاريخ المسابقات القارية، فبجانب الإثارة الفنية، دخلت هذه المواجهة سجلات التاريخ من أوسع أبوابها، بعد أن شهدت غزارة تهديفية غير مسبوقة في هذا الدور المتقدم، لتصبح مرجعاً جديداً في أرشيف "اليويفا".

سابقة تاريخية في نصف نهائي البطولات الأوروبية الكبرى

دونت مباراة باريس والبايرن رقماً قياسياً جديداً، حيث أصبحت هذه هي المرة الأولى في تاريخ نصف نهائي أي بطولة أوروبية التي ينجح فيها الفريقان المتنافسان في تسجيل 4 أهداف أو أكثر خلال مباراة واحدة.

هذا الجنون التهديفي كسر كافة القواعد الدفاعية المعتادة في المربع الذهبي، ليؤكد أن فلسفة الهجوم الكاسح فرضت كلمتها العليا في صدام العملاقين الفرنسي والألماني.

باريس وبايرن يكرران سيناريو "ملحمة" تشيلسي وليفربول 2009

على مستوى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بشكل عام، تعد هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المسابقة التي يسجل فيها كلا الطرفين 4 أهداف أو أكثر.

وأعادت هذه النتيجة للأذهان المباراة الشهيرة التي جمعت تشيلسي وليفربول عام 2009 وانتهت بالتعادل (4-4)، ليكون لقاء "حديقة الأمراء" هو الوريث الشرعي لتلك الملحمة التاريخية، ولكن مع تفوق باريسي طفيف بمنح المباراة الفوز بخماسية.