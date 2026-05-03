المباراة لا تحسم بالضجيج.. برشلونة أمام أوساسونا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 صباحاً - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب «السادار»، حيث يحل برشلونة ضيفًا على أوساسونا، في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق حسم اللقب.

موقف برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بعدما قدم موسمًا مميزًا على مستوى الأداء والنتائج، تحت قيادة المدرب هانز فليك. ويسعى برشلونة لتحقيق انتصار جديد يقربه خطوة إضافية من التتويج، بل وقد يمنحه اللقب رسميًا في حال فوزه وتعثر غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهته المقبلة.

خطة هانز فليك مع برشلونة ضد اوساسونا

يعتمد برشلونة على قوته الهجومية وتنظيمه التكتيكي، في ظل رغبة واضحة لإنهاء الأمور مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة في الجولات الأخيرة.

كما أن الفريق يدرك أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يعيد المنافسة للاشتعال من جديد، وهو ما يجعل التركيز حاضرًا بقوة داخل صفوفه.

في المقابل، يخوض أوساسونا المباراة دون ضغوط كبيرة، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة، لكنه يطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم عرض قوي أمام المتصدر. ويأمل أصحاب الأرض في تحقيق مفاجأة قد تعرقل مسيرة برشلونة، خاصة أن مثل هذه المواجهات كثيرًا ما تشهد ندية أكبر من المتوقع.

موعد مباراة برشلونة ضد اوساسونا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الجولة، والتي قد تحمل معها لحظة حسم اللقب أو تأجيله إلى جولاست لاحقة.