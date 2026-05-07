البروتين وفوائده.. تعرف على منشور وزارة الصحة بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:29 مساءً - أصدرت وزارة الصحة منذ ساعات قليلة منشور توعوي ينبه على أهمية البروتينات الحيوانية وضرورة تناولها بكميات متساوية، وأتى ذلك المنشور ضمن خطة الوزارة لتحسين صحة المواطن المصري من خلال اتباع نظام غذائي صحي يساعد في بناء خلايا وأنسجة الجسم.

ضرورة البروتين الحيواني وأهمية تناوله

أكدت الوزارة على ضرورة إدخال بعض البروتينات الحيوانية في النظام الغذائي اليوم للاستفادة من القيمة الغذائية الموجودة فيها والتي تعمل على بناء جسم صحي، وأكدت الوزارة على أهمية البيض والدواجن كمصادر أولية وأساسية للبروتينات.

تعمل البروتينات على بناء عضلات جسم قوية وتدعم مناعة الجسم وتساعد في الحفاظ على الصحة العامة للجسم ككل وذلك بفضل احتوائها على أحماض أمينية تجديد خلايا وأنسجة الجسم، ولهذا أكد منشور الوزارة على ضرورة تناول قدر كافي من البروتينات بشكل يومي.

نبهت الوزارة على ضرورة تناول البروتين ولكن بكميات مناسبة نظراً لاختلاف القدر الذي يحتاجه الجسم باختلاف حالة الجسم وعمر الشخص خاصةً إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة، لذا يجب استشارة أطباء مختصين قبل تناول البروتين للاستفادة القصوى وتجنب أي احتمالات ضارة.