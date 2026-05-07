معشوق الجماهير.. معلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى مواجهة نارية تجمع بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مباراة مرتقبة تُقام على ملعب «أليانز أرينا» وسط ترقب كبير لمعرفة هوية الطرف الثاني في النهائي.

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بأفضلية الفوز ذهابًا بنتيجة 5-4، في واحدة من أكثر مباريات نصف النهائي إثارة في تاريخ البطولة، بينما يسعى بايرن ميونخ لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

المواجهة متوقعة أن تكون مفتوحة هجوميًا من الطرفين، في ظل القوة الكبيرة لخط الهجوم لدى الفريقين، ما يزيد من احتمالية مشاهدة مباراة مليئة بالأهداف والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

من المقرر أن تُقام المباراة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

8:00 مساءً بتوقيت تونس

معلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

يمكن متابعة المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الرسمي للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا علي قناة beIN SPORTS 1 HD ، وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على هذه القمة للمعلق الشهير صاحب الحنجرة الذهبية حسن العيدروس.