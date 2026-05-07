الكيلو بكام؟.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 7...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 7 مايو 2026 في الأسواق المحلية ومحال بيع الطيور استقرار بسيط على الارتفاع، وذلك مع استمرار استقرار بعض الأصناف مقابل ارتفاع أخرى، في ظل تزايد الطلب من جانب المستهلكين.
سعر الفراخ البيضاء اليوم
استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم عند مستوى 100 جنيه للكيلو، بينما شهدت الفراخ البلدي ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل نحو 150 جنيهًا للكيلو، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء خلال الفترة الحالية.
أسعار الفراخ اليوم في مصر
يعكس سوق الدواجن في مصر تحركات يومية مرتبطة بحجم العرض والطلب، ما يجعل الأسعار محل متابعة دائمة من الأسر المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الأساسية، وتأتي أسعار الفراخ اليوم في الأسواق:
- سجل سعر الفراخ البلدي اليوم حوالي 150 جنيهًا للكيلو.
- كما وصل سعر الفراخ الساسو عند 103 جنيهات للكيلو.
- بينما سجل أيضًا سعر الفراخ البلدي الصغيرة عند 145 جنيهًا للكيلو.
- أما عن سعر الفراخ الفيومي والساسو فهي وصل لـ 118 جنيهًا للكيلو.
- أيضًا سعر الوراك يصل إلى 120 جنيهًا للكيلو.
- سجل أيضًا سعر البانيه حوالي 222 جنيهًا للكيلو.