قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب سوريا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:29 مساءً - يتحرك المنتخب السوري الأول لكرة القدم نحو مرحلة جديدة من الإعداد الفني، حيث يستعد لدخول معسكر تدريبي مغلق بمدينة أنطاليا التركية خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر الخارجي إلى صقل جاهزية اللاعبين ورفع وتيرة الانسجام، خاصة مع رغبة المدرب في اختبار عدد من الأسماء الجديدة وتطبيق أفكار تكتيكية متنوعة قبل العودة للمنافسات الرسمية القارية.

وضمن البرنامج الإعدادي، استقر الاتحاد السوري على خوض مواجهتين وديتين من العيار الثقيل، حيث يواجه المنتخب في الاختبار الأول نظيره البيلاروسي، قبل أن يتوجه للقاء المنتخب البحريني في مدينة أنطاليا التركية.

ويهدف المعسكر الخارجي بتركيا إلى خلق أجواء من التركيز العالي وتجربة خطط تكتيكية متنوعة أمام مدارس كروية مختلفة، مما يوفر للجهاز الفني رؤية واضحة حول جاهزية اللاعبين قبل العودة للمباريات الرسمية.

موعد مباريات منتخب سوريا القادمة

المباراة

التاريخ

الموقع

سوريا ضد بيلاروسيا

5 يونيو 2026

معسكر إعدادي

سوريا ضد البحرين

9 يونيو 2026

أنطاليا - تركيا

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد بيلاروسيا 

من المقرر أن تُبث المواجهات الودية لمنتخب سوريا عبر شبكة القنوات الرياضية العربية الرائدة، لضمان وصول التغطية لكافة الجماهير، وتشمل القائمة:

  1. قناة سوريا الرياضية (الناقل المحلي).
  2. قنوات الكأس القطرية.
  3. قناة أبوظبي الرياضية.
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

