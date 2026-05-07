لا تفوتك.. موعد مباريات منتخب سوريا القادمة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:29 مساءً - يواصل منتخب سوريا استعداداته خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر يونيو، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق بأفضل صورة قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

موعد مباريات منتخب سوريا القادمة

أكد الاتحاد السوري تثبيت أولى المباريات الودية للمنتخب أمام منتخب بيلاروسيا، حيث من المقرر أن تُقام المواجهة يوم 5 يونيو المقبل، في إطار برنامج الإعداد الفني والبدني للاعبين.

كما اتفقت إدارة المنتخب السوري على خوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب البحرين، على أن تُقام يوم 9 يونيو بمدينة أنطاليا التركية، التي تستضيف معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السوري لاستغلال المباراتين من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين، ومنح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة، إلى جانب العمل على زيادة الانسجام الفني بين اللاعبين قبل الدخول في المنافسات الرسمية المقبلة.

ويأمل المنتخب السوري في تحقيق استفادة فنية كبيرة من المعسكر الخارجي، خاصة أن مواجهتي بيلاروسيا والبحرين تمثلان اختبارين مهمين للفريق في هذه المرحلة التحضيرية.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب روسيا

من المتوقع ان تنقل المباريات المقبلة للمنتخب السوري عبر قناة سوريا الرياضية، وقنوات الكأس القطرية وقناة أبوظبي الرياضية.