الآن.. تردد قناة Sport 4 الجديد لمتابعة أقوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - يشهد البحث عن تردد قناة Sport 4 ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، في ظل اهتمام عشاق كرة القدم بمتابعة أبرز البطولات والمباريات الأوروبية عبر القنوات المفتوحة، وتعد القناة واحدة من الخيارات المميزة التي يقبل عليها الجمهور، لما توفره من تغطية رياضية متنوعة وبث عالي الجودة يضمن تجربة مشاهدة ممتعة.

وتتميز قناة Sport 4 بعرضها لمجموعة من أهم المواجهات الكروية، إلى جانب برامج تحليلية تسلط الضوء على أبرز الأحداث الرياضية، ما يجعلها محطة مهمة لعشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي.

تردد قناة Sport 4 على القمر الصناعي Amos 4° West

يمكن استقبال قناة Sport 4 بسهولة عبر القمر الصناعي Amos 4° West، حيث تقدم القناة بثًا مستقرًا يتيح متابعة المباريات دون تقطيع، وجاءت بيانات التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: Amos 4° West

التردد: 10972

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 30000

نظام البث: DVB-S2

ويساعد هذا التردد في الحصول على صورة واضحة وصوت نقي، ما يعزز من تجربة المشاهدة خاصة خلال المباريات الكبرى التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

تزايد البحث عن القنوات الرياضية المفتوحة لمتابعة المباريات الأوروبية

يرتفع اهتمام الجماهير بالبحث عن القنوات الرياضية المفتوحة التي تنقل المباريات الأوروبية، خاصة مع ازدحام جدول المنافسات ووجود العديد من اللقاءات القوية، وتبرز قناة Sport 4 ضمن القنوات التي توفر محتوى رياضيًا متنوعًا يلبي احتياجات المشاهدين.

ومع سهولة استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية، أصبحت خيارًا مناسبًا للكثير من المتابعين الراغبين في مشاهدة المباريات دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة، ما يفسر زيادة معدلات البحث عنها في الفترة الأخيرة.