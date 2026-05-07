إعلان رسمي في تحركات الوقود.. أسعار البنزين اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - زاد البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية بشكل ملحوظ، عن أسعار البنزين اليوم الخميس 7 مايو 2026 والسولار مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك لمعرفة أحدث تحديثات الأسعار داخل محطات الوقود في مختلف المحافظات.

أسعار البنزين اليوم في مصر

فيما يلي تفاصيل أسعار البنزين اليوم في مصر، وهي التي تأتي كما يلي:

سعر بنزين 95 سجل نحو 24 جنيهًا للتر.

أما عن سعر بنزين 92 فهو بلغ حوالي 22.25 جنيهًا للتر.

بينما وصل أيضًا سعر بنزين 80 عند 20.75 جنيهًا للتر.

كما أن سعر السولار اليوم سجل نحو 20.5 جنيهًا للتر.

أسعار أسطوانات الغاز وتموين السيارات