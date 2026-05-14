أسعار البنزين اليوم الخميس 14 مايو 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 11:17 صباحاً - عدد كبير من المواطنين يريدون معرفة أسعار البنزين اليوم الخميس 14 مايو 2026 والسولار مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك باعتبارها من العناصر الأساسية المؤثرة على تكاليف النقل والمواصلات داخل مصر، ويتم توفيرهم في جميع محطات الوقود المصرية.

أسعار البنزين اليوم في مصر

يبحث جميع المواطنين عن أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم، وهم يأتوا كما يلي:

وصل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا.

كما سجل سعر لتر بنزين 92 عند 22.25 جنيهًا.

أما عن سعر لتر بنزين 80 فهو بلغ حوالي 20.75 جنيهًا.

كما سجل سعر السولار نحو 20.5 جنيهًا للتر.

أسعار أسطوانات الغاز