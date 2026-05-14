تراجع جديد في العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 11:17 صباحاً - أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14 مايو 2026 داخل الأسواق المحلية، شهدت حالة من التباين الواضح، وسط تأثيرات الطقس الحار الذي ينعكس على حركة العرض والطلب.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، وبشكل خاص عدد من الأصناف الأساسية مثل البطاطس والبصل، بينما سجلت أصناف أخرى تحركات سعرية متفاوتة، خاصة الطماطم والليمون والثوم، في حين تراجعت أسعار الفلفل الألوان والعنب مقارنة بتعاملات الأمس، وتأتي أسعار الخضروات كما يلي:

سجل سعر كيلو الطماطم من 12 إلى 25 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 14 جنيهًا.

بينما وصل سعر البصل الأبيض والأحمر من 5 إلى 8 جنيهات.

أيضًا يتراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 20 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو الجزر فهو يتراوح من 9 إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو الفاصوليا وصل من 12 إلى 18 جنيهًا.

فيما تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 12 إلى 15 جنيهًا.

أما عن سعر الفلفل الرومي يتراوح من 7 إلى 17 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 21 جنيهًا.

أيضًا سجل سعر كيلو الخيار من 12 إلى 18 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البامية من 50 إلى 75 جنيهًا.

وصل أيضًا سعر الثوم من 17 إلى 27 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو ورق العنب فهو سجل ما بين 25 إلى 65 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

نكشف عن أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق، وهو يأتي كما يلي: