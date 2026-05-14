البوري يتحرك.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 14 مايو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 11:17 صباحاً - مع بداية التعاملات الصباحية شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 14 مايو 2026 داخل الأسواق، تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجلت بعض الأصناف تراجعًا مثل البلطي، في حين ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والسردين مقارنة بتعاملات أمس، وذلك وفقًا لبيانات السوق الرسمية.

أسعار الأسماك اليوم

تراجع سعر كيلو السمك البلطي ليسجل ما بين 79 و83 جنيهًا، بانخفاض يقترب من جنيهين مقارنة باليوم السابق.

بينما صعد سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 و130 جنيهًا بزيادة وصلت إلى نحو 10 جنيهات.

سجل كيلو السبيط والكاليماري مستويات سعرية تراوحت بين 250 و450 جنيهًا.

فيما تحرك سعر الكابوريا بين 50 و180 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الجمبري الصغير ما بين 200 و400 جنيه للكيلو.

كما سجل قشر البياض أسعارًا تتراوح بين 180 و280 جنيهًا للكيلو.

في حين تراوح سعر سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا.

بينما بلغ سعر البربون نحو 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

أما سمك البوري فقد سجل مستويات بين 100 و130 جنيهًا.

بينما شهد السردين ارتفاعًا واضحًا ليتراوح سعر الكيلو بين 30 و170 جنيهًا بزيادة وصلت إلى نحو 40 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة بالأسواق