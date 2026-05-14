تراجع أم استقرار؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 11:17 صباحاً - شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الخميس 14 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت اليوم داخل المصانع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، مع استمرار ترقب حركة السوق خلال الفترة المقبلة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

نكشف عن أحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث استقرت أسعار الحديد عند مستوياتها الأخيرة، وجاءت على النحو التالي:

سجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 39,861 جنيهًا.

كما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 37,809 جنيهات.

بينما وصل سعر طن حديد المصريين وحديد المراكبي نحو 39,400 جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد عطية وحديد مصر ستيل وحديد سرحان عند حدود 37,500 جنيه.

فيما وصل أيضًا سعر طن حديد بشاي إلى نحو 39,800 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الأسمنت حالة من الثبات داخل السوق، وجاءت كالتالي: