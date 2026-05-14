تردد قناة النيل الأزرق 2026 على النايل سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 11:17 صباحاً - يبحث العديد عن تردد قناة النيل الأزرق السودانية بعد عودتها من جديد للقمر الصناعي نايل سات، حيث تعد من أهم القنوات التي تعرض محتوى فني، ترفيهي و ثقافي، كما تقوم بعرض جميع الأخبار التي تتعلق بالسودان على مدار اليوم وبجودة عالية دون تشفير.

تردد قناة النيل الأزرق على النايل سات

يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12688.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:30000.

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تثبيت قناة النيل الأزرق على الرسيفر

يجب اختيار القائمة التي توجد في جهاز التحكم.

النقر على التركيب.

اختيار التثبيت اليدوي.

كتابة التردد.

يجب النقر على بحث.

مميزات قناة النيل الأزرق