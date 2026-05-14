تردد قناة النيل الأزرق 2026 على النايل سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 11:17 صباحاً - يبحث العديد عن تردد قناة النيل الأزرق السودانية بعد عودتها من جديد للقمر الصناعي نايل سات، حيث تعد من أهم القنوات التي تعرض محتوى فني، ترفيهي و ثقافي، كما تقوم بعرض جميع الأخبار التي تتعلق بالسودان على مدار اليوم وبجودة عالية دون تشفير.
تردد قناة النيل الأزرق على النايل سات
- يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 12688.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز:30000.
- ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.
طريقة تثبيت قناة النيل الأزرق على الرسيفر
- يجب اختيار القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
- النقر على التركيب.
- اختيار التثبيت اليدوي.
- كتابة التردد.
- يجب النقر على بحث.
مميزات قناة النيل الأزرق
- عدم وجود إعلانات مزعجة.
- تختص بالشأن السوداني.
- تقدم أهم الاخبار على مدار اليوم.
- كما تقدم أعمال فنية سودانية وعربية.
