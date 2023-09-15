الرياضة

السوبر الأفريقي.. بالصور| شاهد إمام عاشور ونجوم الأهلي في "سيشن" قبل مواجهة اتحاد العاصمة

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى نجوم النادي الأهلي جلسة تصوير قبل مواجهة كأس السوبر الأفريقي المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء الذي يستقبله ستاد الملك فهد بالطائف.

نجوم الأهلي في "سيشن" قبل مواجهة اتحاد العاصمة

ويلتقي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين.

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إمام عاشور
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محمد الشناوي
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علي معلول
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أليو ديانج

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 4.

تردد قناة bein sports hd 4 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

قمر صناعي: نايل سات
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 2/3

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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