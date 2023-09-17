أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يعلن قائمة اللاعبين للموسم الجديد

أعلن نادي غزل المحلة قائمة لاعبيه للموسم الجديد وذلك بعد سلسلة التدعيمات التي أجراها النادي عقب هبوط الفريق من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين والذي ينافس فيه الفريق المحلاوي للعودة السريعة للدوري الممتاز. وضمت القائمة عدد كبير من الصفقات الجديدة ضمن سياسة الاحلال والتجديد بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين بعد هبوط الفريق لدوري المحترفين.

قائمة غزل المحلة



عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد حجي وأحمد شحاته وأحمد طارق وشيكو محارب وأحمد مجدي وأحمد عبدالنبي وأسامة خليل والسيد الشبراوي وحسام حسن وخالد الاخميمي ورجب برعي ورجب جمال وعبدالرحمن يوسف وعبده يحيى وعبدالرحيم عموري وعبدالله بيكا وعلي بسيوني وعلي عباسي وعمرو محمد وعمرو مصطفى ومجدي صبري ومحمد أبو الحمد ومحمد جابر ومحمد حجازي ومحمود علاء ومحمود غالي ومحمود مسعد ويوسف محمد.



فيما تم قيد (5) لاعبين تحت السن من مواليد عام (2001) وهم محمد الغريب ومحمود عبدالعزيز ومصطفى ديشا وأحمد الأشرم ومصطفى الشاذلي، وكذلك قيد اللاعب النيجيري "تشارلز باسي" تحت السن مواليد 2004 بإلاضافة للحارس الواعد "أحمد فوزي" مواليد 2003.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المحلاوي مباراتين وديتين يومي الإثنين أمام الحامول والثلاثاء بني عبيد في ختام استعدادات الفريق لملاقاة جمهورية شبين في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 26 سبتمبر،