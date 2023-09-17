نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخر اليوم.. برشلونة يكتسح ريال بيتس بخماسية والزمالك يسقط في تنزانيا ورونالدو يقود النصر لاكتساح الرائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا اليوم نشرة الأخبار الخاصة بما حدث يوم أمس السبت الموافق 16-9-2023 في جميع الدوريات.

نشرة أخر اليوم السبت 16-9-2023

ولعل من أبرز ما حدث يوم أمس السبت ما يلي:-

برشلونة يكتسح بيتيس بخماسية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تحقيق فوزًا هامًا أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الموافق 16 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

ولقراءة باقي تفاصيل الهدف من هنا

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وست هام في البريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فريق وست هام يونايتد في اللقاء المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة باقي تفاصيل الخبر من هنا .

الزمالك يسقط على يد ارتا سولار

سقط لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب عزام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ولقراءة أبرز ما جاء في تفاصيل تلك المواجهة من هنا

رونالدو يقود النصر لاكتساح الرائد في دوري روشن

انتهت أحداث المباراة النارية التي جمعت بين فريق النصر ونظيره الرائد، والتي كانت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2024/2023، بفوز غالي وثمين لفريق النصر.

ويمكنكم مشاهدة أطوار ما جاء في فعاليات تلك المواجهة من خلال الرابط التالي هنا

انتر يحسم ديربي ميلانو بخماسية

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق إي سي ميلان بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.