نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يعود بريمونتادا مثيرة أمام جنوى في الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فريق الكرة الأول بنادي نابولي مسلسل نزيف النقاط في بطولة الدوري الإيطالي وذلك بتعادله مع فريق نادي جنوى بهدفين لكل منهما بعد أن كان متأخرًا بثنائية نظيفة السبت لحساب مباريات الجولة الرابعة ليبتعد عن الصدارة بفارق خمسة نقاط.

نابولي يفرض التعادل على جنوى في الدوري الإيطالي

افتتح اللاعب ماتيا باني التسجيل لفريق نادي جنوى في الدقيقة الأربعين برأسية رائعة قبل أن يضيف المهاجم الشاب ماتيو ريتيجي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والخمسين.

وعاد نابولي لتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب جياكومو راسبادوري في الدقيقة السادسة والسبعين قبل أن يدرك ماتيو بوليتانو التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين.

ترتيب الكالتشيو بعد مباراة نابولي وجنوى

بهذا التعادل رفع نادي جنوى رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر فيما ارتقى نابولي للمركز الرابع برصيد سبعة نقاط.