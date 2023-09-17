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أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، تحذيرًا إلى جماهير ومسئولي القلعة البيضاء، من خطر قادم خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح يحذر الزمالك من خطر قادم

وأكد محمد صلاح أن المرحلة الحالية في نادي الزمالك تمثل خطرًا كبيرًا على القلعة البيضاء ولا بد من التكاتف لتخطيها.

وأوضح محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللي مش هيطلع في التلفزيون ويكون همه الشو، هو اللي هيكسب انتخابات الزمالك وهيخلي النادي يمشي في المسار الصحيح".

وأضاف: "التكاتف والاستقرار سيكون سر نجاح الزمالك في الموسم الكروي الجديد".

واختتم: "اللي جاي في الزمالك أخطر من اللي فات، فلازم الكل يتكاتف من أجل النادي".