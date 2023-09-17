نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "3 سنين سجن".. مرشح رئاسة نادي الزمالك يفجر مفاجأة حول بطلان ترشح فاروق جعفر ولبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك، حسم الانتخابات المقبلة للفارس الأبيض، لعودة الاستقرار الإداري إلى النادي، ومحاولة حل الأزمات للخروج من عنق الزجاجة الذي تعيش به القلعة البيضاء في الموسم الحالي.



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وصرح ماجد الحنبلي المرشح على رئاسة نادي الزمالك:" سبب تقديم طعن ضد فاروق جعفر وحسين لبيب المرشحان على نفس المنصب، بسبب عدم تطبيق المعايير الانتخابية وليس صدام مع أي شخص.

وواصل الحنبلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك بعض الأعضاء سعيدة بخطوة الطعن ضد الثنائي".

وأردف ماجد الحنبلي: "فاروق جعفر لا تنطبق عليه شروط الترشح، في ظل وجود حكم قضائي بالحبس 3 سنوات ولم يتم رد اعتباره، بالإضافة إلى أن حسين لبيب لم تتحول عضويته من رياضي إلى عضو عامل".

واختتم: " أما إذا استمر ترشح الثنائي بشكل طبيعي وتم نجاح أحدهم، لن أقوم بالطعن ضده مرة أخرى، وسوف أدعمه حرصًا على استقرار نادي الزمالك، وسوف نعلي مصلحة النادي".

