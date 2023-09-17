17 فريقًا يشارك بالدوري الممتاز للكرة النسائية لأول مرة في تاريخ اللعبة

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أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية، بعدما أعلن 17 نادي عن مشاركتهم في البطولة موسم 2023-2024.

17 فريقًا يشارك بالدوري الممتاز للكرة النسائية

وتشهد كرة القدم النسائية طفرة ملحوظة في انتشار اللعبة مؤخرًا، خاصة بعد صدور قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بوضع شرط وجود فريق نسائي لكل نادي يريد الحصول على رخصة الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة، مما دفع عديد من الأندية للقدوم على خطوة تأسيس فرق نسائية بالدوري المصري.

كان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريقًا خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر والطيران والمعادي واليخت، ولكن أرتفع العدد إلى 17 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد.

و من المتوقع أن تشهد مسابقة الدوري الممتاز تنظيم إستثنائي من قبل اتحاد كرة القدم، بإشراف دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ملف كرة القدم النسائية.