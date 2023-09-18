أرتيتا يطلق تصريحات نارية عقب فوز أرسنال على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن سعادته الكبيرة بعدما حقق فريقه فوزًا صعبًا على نظيره فريق إيفرتون، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتمكن فريق أرسنال من تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون بهدف نظيف، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة والذي سجله اللاعب ليو تروسارد.

تصريحات أرتيتا عقب مباراة آرسنال وإيفرتون

وأكد️ ميكيل أرتيتا في تصريحات له عقب المباراة: "ليو تروسارد قدم اداء جيد للغاية والبدلاء قدموا اداء جيد للغاية وهذا هو المطلوب."

واكمل: " جابرييل مارتينيلي شعر بأمرٍ ما في عضلات الفخذ الخلفية ويجب علينا تقييمه."

ثم أوضح: "هذا اول إنتصار لي في الغوديسون بارك كمدرب وكنت أعلم هذا التحدي، هذا الفوز يعني لنا الكثير."

وعند سؤاله عن تبديل رامسديل في مباراة اليوم، أشار أرتيتا:" انا أؤمن بـ مبدأ المداورة، إذا كان اللاعب جاهز سيكون أساسيًا.. لا بد من تطبيق هذا."