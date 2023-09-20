نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز صعب على سرفينا زفيزدا بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق سرفينا زفيزدا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث المباراة، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق مانشستر سيتي، الذي حاول تسجيل هدف أول مبكر قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة ولكنه لم ينجح في ذلك.

واستغل فريق سرفينا زفيزدا، خطأ دفاع فريق مانشستر سيتي قبل انتهاء الشوط الأول، وأحرز اللاعب بوكاري الهدف الأول لفريقه في شباك ايدرسون حارس مرمى السيتي في الدقيقة 40.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، زادت الفعالية الهجومية من جانب فريق مانشستر سيتي من أجل تسجيل هدف التعادل ومحاولة تحقيق الفوز.

وفي الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني، تمكن ألفاريز لاعب فريق مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

ثم أضاف ألفاريز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي، عند الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وسجل بعد ذلك النجم المتألق رودريجو الهدف الثالث لفريقه مانشستر سيتي، عند الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، ليقتل المباراة بشكل كامل ويقلب تأخر السيتي إلى فوز صعب على سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا.