نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تأجيل مباراة الأهلي بالدوري المصري وتأثير محمد صلاح على ليفربول ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

تأجيل مباراة الأهلي بالدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد مباراة العودة بين الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير فب برنامجه الإذاعي ان المباراة ستقام ٢٩ وفقا لما أعلنته رابطة الأندية فب حالة إقامة اللقاء ٢٩ سيتم تأجيل لقاء سيراميكا كليوباترا بالجولة 2 في الدوري المصري، والذي يقام يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المقاولون العرب.

8 مواجهات نارية في مجموعات دوري أبطال أوروبا

19:45 جالطة سراي - تركيا × كوبنهاجن - الدانمارك beIN Sports HD 1 Extra

19:45 ريال مدريد - إسبانيا × يونيون برلين - ألمانيا beIN Sports HD 2

22:00 بايرن ميونيخ - ألمانيا × مانشستر يونايتد - إنجلترا beIN Sports HD 1

22:00 بنفيكا - البرتغال × ريد بول سالزبورج - النمسا beIN Sports HD 2 Extra

22:00 ريال سوسييداد - إسبانيا × انتر ميلان - إيطاليا beIN Sports HD 4

22:00 سبورتينج براجا - البرتغال × نابولي - إيطاليا beIN Sports HD 6

22:00 آرسنال - إنجلترا × آيندهوفن - هولندا beIN Sports HD 3

22:00 إشبيلية - إسبانيا × لانس - فرنسا beIN Sports HD 5

تصريحات بودوين زيندن عن محمد صلاح نجم ليفربول

وتحدث بودوين زيندن نجم ليفربول السابق في تصريحات عبر شاشة "القناة الأولى المصرية" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "محمد صلاح لاعب رائع للغاية هو لعب في دوريات مختلفة ومنافسات مختلفة، ويمتلك خبرة وجودة كبيرة".

وتابع "حين انتقل محمد صلاح إلى ليفربول قدّم أداءً رائعا، طريقة لعبه تناسب الريدز تمامًا، وعلى الأقل يسجل 20 هدفًا في الموسم".