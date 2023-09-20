نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كاف يوافق رسميًا على تعديل موعد مباراة الأهلي وسان جورج في إياب دورى الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر سبتمبر الجارى على تعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد سان جورج الأثيوبي في إطار منافسات دوري الأبطال.

تعديل موعد مباراة الاهلي وسان جورج

وكان من المُقرر أن تقام فعاليات مباراة الأهلي وسان جورج في إطار ذهاب الدورـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا، ولكن قرر الاتحاد الإفريقي تعديل الموعد لتقام في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على حساب سان جورج الأثيوبي بعد خسارة بطولة كأس السوبر الإفريقي على يد فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد حقق الفوز على حساب فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد في افتتاح مشوار الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.