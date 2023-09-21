نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر أول مبارياته في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سانت جورج الإثيوبي.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي

ويستهل المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل عندما يستضيف سانت جورج الإثيوبي ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالموسم الماضي "2022-2023" على حساب الوداد المغربي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الصيفي ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من الجدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبي القادمة بدوري أبطال إفريقيا.