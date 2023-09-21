نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساحر التتش الجديد".. إمام عاشور يعود لـ منتخب مصر في معسكر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على ضم إمام عاشور لمعسكر الفراعنة في أكتوبر المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن، إقامة معسكر منتخب مصر المقبل، في مدينة العين الإماراتية، في الفترة من 9-17 أكتوبر 2023.

ويخوض الفراعنة مواجهتين وديتين خلال المعسكر المقبل، حيث يلاقي زامبيا يوم 12 بينما يواجه الجزائر يوم 16 من الشهر ذاته.

فيتوريا يعيد إمام عاشور لمنتخب مصر

وعلم الفجر الرياضي، أن فيتوريا استقر على إعادة إمام عاشور لمنتخب مصر في المعسكر المقبل.

وأشاد المدرب البرتغالي بعودة اللاعب مرة أخرى للمباريات، والمستوى المميز الذي قدمه مع فريقه الجديد.

وقدم عاشور مستوى مميز مع الأهلي، بعدما شارك في مباراتي الفريق ضد اتحاد العاصمة الجزائري والمصري البورسعيدي، وخطف الأنظار بتألقه.

وساهم إمام عاشور في هدفين خلال مباراة الأهلي الأخيرة ضد المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.