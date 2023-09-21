الرياضة

عاجل.. أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي أسعار تذاكر مباراة فريق الكرة الأول المقبلة أمام سانت جورج الأثيوبي.

ويلتقي الأهلي نظيره سانت جورج الأثيوبي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:-

المقصورة الأمامية ٣٥٠ جنيه

الدرجة الأولى ١٥٠ جنيه

الدرجة الثالثة ٧٥ جنيه

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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