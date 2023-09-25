نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يفجر مفاجآة حول إمام عاشور وصدمة للزمالك بسبب فتوح وحقيقة رحيل نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

شوبير يفجر مفاجآة حول إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجآة مدوية حول إمام عاشور الوافد الجديد إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حيث تغزل شوبير في اللاعب بعد الأداء الكبير الذي يقدمه وبالتحديد في مباراة سان جورج والمصري.

وقال شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" عبر راديو أون سبورت:"إمام عاشور لاعب مثل التمساح لديه 4 عيون وظهر هذا التألق الكبير في مباراة المصري وسان جورج بالإضافة إلى صناعته للأهداف بشكل كبير".

وأضاف شوبير:"تشعر أن إمام عاشور متواجد مع النادي الأهلي منذ 600 سنة واللاعب يتألق بشكل سريع وملفت رغم الشائعات التي طالت اللاعب بأنه سيعود من الإصابة بعد فترة طويلة".

إمام عاشور

صدمة للزمالك بسبب فتوح

أكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات اليوم عبر راديو أون سبورت ان أحمد فتوح يمتلك مستحقات متأخرة على نادي الزمالك وصلت إلى 8 مليون جنيه وفتوح يرغب في الحصول ليها ثم تجديد العقد.

وأضاف شوبير أن اللاعب يمتلك أزمة حقيقة في الوقت الحالى وهى عدم الحصول على مستحقاته وهو ما يؤجل فكرة تجديد عقده مع نادي الزمالك وان تلك الأمر سوف يكون في يد المجلس الجديد.

أحمد فتوح

أمير هشام: مقترح رحيل كريستو غير وارد عن الأهلي



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك مراقبة من جانب الترجي التونسي لموقف التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي، للحصول على خدماته.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لم ولن يناقش أي عروض لرحيل كريستو، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "أمر خروج كريستو غير وارد داخل النادي الأهلي، وهناك اقتناع بقدرات اللاعب، وأنه سوف يحصل على فرصة المشاركة خلال هذا الموسم".

فاروق جعفر يفجر مفاجآة حول تقسيط غرامة كهربا

قال فاروق جعفر المرشح على منصب رئيس الزمالك في تصريحات لصالح قناة "ON E" أن كهربا قد يقرر عدم دفع الغرامة الموقعة عليه والاعتزال وأن وقتها سوف تصبح تلك الأموال ضائعة على النادي ولن نستفيد شيئًا".

وأضاف نسعى في الوقت الحالى لتقريب المساقات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك من حيث الإدارات والجماهير بالإضفة إلى اللاعب ووقتها سوف يكون تفسيط الغرامة هو الحل المناسب".