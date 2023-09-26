نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول مواعيد مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، والتي سوف تنطلق مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد ليتشي

مساء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربيةالسعودية الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

كالياري ضد ميلان

مساء الاربعاء 27 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

إمبولي ضد ساليرنيتانا

مساء الاربعاء 27 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

هيلاس فيرونا ضد أتالانتا

مساء الاربعاء 27 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

إنتر ميلان ضد ساسولو

مساء الاربعاء 27 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشرإلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

لاتسيو ضد تورينو

مساء الاربعاء 27 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشرإلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

نابولي ضد اودينيزي

مساء الاربعاء 27 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشرإلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

مونزا ضد بولونيا

مساء الخميس 28 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

فروزينوني ضد فيورنتينا

مساء الخميس 28 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

جنوي ضد روما

مساء الخميس 28سبتمبر 2023، في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشرإلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمدة ثلاث سنوات.

تردد قناة ابو ظبي 1

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

جودة القناة hd.

تردد قناة ابو ظبي 2

القمر الصناعي النايل سات.

تردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة اس دي.